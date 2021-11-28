В Екатеринбурге закончился согласованный пикет против QR-кодов
На согласованный митинг против введения QR-кодов в Екатеринбурге, по официальным данным, вышло более 100 человек, сообщает РИА Новости.
«Заявителю было предложено провести мероприятие с заявленной численностью до 100 человек на площадке у культурно-развлекательного центра "Уралец"», - рассказали в министерстве общественной безопасности Свердловской области.
По информации общественной организаций родителей, которая является организатором пикета, мероприятие прошло спокойно. Об этом сообщили в Telegram-канале общественников.
Ранее Роспотребнадзор Свердловской области ввел обязательную вакцинацию. Она касается ряда категорий граждан, в том числе работников образования и сферы обслуживания, служащих различных органов власти. Также система QR-кодов введена для посещения общественных мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru