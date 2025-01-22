В Екатеринбурге зафиксировали вспышку гепатита A среди детей

Вспышку гепатита A среди детей зафиксировали в Екатеринбурге, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что заболевание выявили у шести детей, которые проживают в Верх-Исетском районе в цыганской общине. Согласно данным, у троих из заболевших в регионе не было симптомов гепатита, болезнь обнаружили при изучении контактов заболевших.

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В надзорном ведомстве добавили, что главе цыганской общины вручили предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Ранее в Камчатском крае власти начали расследование массового заражения гепатитами B и C среди пациентов краевого онкодиспансера. Инфекцию подтвердили у 49 человек, но число зараженных может быть выше, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кирилл Каллиников//РИА Новости
ТЕГИ:ЕкатеринбургГепатит

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