На Камчатке начали расследование массового заражения гепатитами в онкодиспансере
В Камчатском крае власти начали расследование массового заражения гепатитами B и C среди пациентов краевого онкодиспансера, сообщил газете «Известия» глава местного минздрава Александр Гашков. На данный момент инфекцию подтвердили у 49 человек, но число зараженных может быть выше. Вспышка заболевания стала известна в январе 2025 года, но пациенты могли заразиться ранее.
Правительство региона выделило 11 миллионов рублей для дополнительного тестирования всех пациентов, проходивших обследование в камчатском этомонкодиспансере в 2023 и 2024 годах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников медучреждения. По версии специалистов, заражение могло произойти из-за нестерильности при введении контрастного вещества для обследований. Пострадавшие пациенты, в том числе пациенты с онкологическими заболеваниями, делятся своими переживаниями в социальных сетях. Многие из них проходят дополнительные анализы, чтобы убедиться в отсутствии инфекции.
Эксперты, опрошенные изданием, напоминают, что гепатит B и C могут привести к хроническим заболеваниям печени, таким как цирроз или рак, и требуют длительного наблюдения и лечения. В регионе уже зафиксированы случаи самовыздоровления, однако специалисты утверждают, что для контроля за заболеванием необходимо постоянное наблюдение.
Параллельно с расследованием, местные власти продолжают принимать меры по предотвращению дальнейшего распространения заболевания, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Скончался журналист Леонид Свиридов
- Средства ПВО сбили три дрона в Ростовской области
- Россия поддержит Кубу в вопросе санкций и суверенитета
- Делягин предложил ограничить розничные цены на товары в России
- Число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции возросло до 76
- На Камчатке начали расследование массового заражения гепатитами в онкодиспансере
- Ребенок умер на приеме у остеопата в Казани
- Над Крымом сбили семь украинских беспилотников
- Гитару Джеффа Бека выставили на торги за 500 тысяч фунтов стерлингов
- Секретный доклад Фицо провалил попытку оппозиции отправить его в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru