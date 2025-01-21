На Камчатке начали расследование массового заражения гепатитами в онкодиспансере

В Камчатском крае власти начали расследование массового заражения гепатитами B и C среди пациентов краевого онкодиспансера, сообщил газете «Известия» глава местного минздрава Александр Гашков. На данный момент инфекцию подтвердили у 49 человек, но число зараженных может быть выше. Вспышка заболевания стала известна в январе 2025 года, но пациенты могли заразиться ранее.

Правительство региона выделило 11 миллионов рублей для дополнительного тестирования всех пациентов, проходивших обследование в камчатском этомонкодиспансере в 2023 и 2024 годах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников медучреждения. По версии специалистов, заражение могло произойти из-за нестерильности при введении контрастного вещества для обследований. Пострадавшие пациенты, в том числе пациенты с онкологическими заболеваниями, делятся своими переживаниями в социальных сетях. Многие из них проходят дополнительные анализы, чтобы убедиться в отсутствии инфекции.