«Мыть даже бананы!»: Врач рассказала, как не заразиться гепатитом через фрукты

«Вирус гепатита А может сохраняться в замороженных продуктах, а также ряд вирусов, которые вызывают кишечные инфекции. Это очень серьезные заболевания. Поэтому ничего удивительного в этом нет, где-то было нарушение. Это не значит, что фекалии попали в продукты, надо изучать, где выращивали, какой водой поливали. Не могу сказать, что это распространенный случай, но к этому надо относиться очень осторожно, возбудитель очень устойчив к внешней среде. Есть понятие эпидемиологической географии, но нельзя сказать, из какого региона чаще всего завозят что-то такое. Сейчас фрукты и овощи обрабатываются во многих странах специальными газами, чтобы лучше хранились. Большая часть возбудителей убивается, но мыть фрукты все равно нужно», - рассказала Кожевникова.

По ее словам, мыть нужно не только замороженные фрукты и овощи, но и продукцию, которая уже готова к употреблению.

«Опасность представляют не только замороженные фрукты и овощи, у нас многие люди вообще не моют продукцию, купленную в магазине. Если на пакете написано, что можно не мыть, этому не стоит доверять. Мы не знаем, чем мыли и как. Салат любой нужно мыть. Есть возбудители, которые живут в земле, например. Мыть сырые продукты нужно просто на автомате… И еще один момент – руки надо мыть перед едой и после туалета. Потому что человек может быть источником заболевания без клинических проявлений. Например, паразиты в теле человека вообще могут проявиться через несколько месяцев только», - предупредила врач.

Кожевникова подчеркнула, что бананы и мандарины также могут стать «переносчиком» заболеваний, если не помыть шкурку.

«Самый идеальный вариант – мыть продукты проточной водой или, например, берете какую-то посуду, там моете, а потом споласкиваете водой. Тогда никаких проблем. Мыльные растворы в этом случае не нужны, если нет явной земли. Корнеплоды можно и щеткой помыть, хотя там верхняя часть всегда убирается. Мандарины, бананы, которые в шкурке, нужно обязательно мыть тоже. Мы не знаем, когда их собирали, сколько они перевозились. На шкурке есть какие-то возбудители, вы руками эту шкурку трогаете. Домашнюю продукцию тоже надо мыть, в земле ведь тоже могут быть возбудители», - заключила собеседница НСН.

Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что заразиться лихорадкой Марбург можно через немытые бананы и прочие фрукты, а также овощи. С ним не согласился завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов, передает «Радиоточка НСН».

