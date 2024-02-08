В Екатеринбурге вооруженный грабитель вынес из банка 1 млн

В центре Екатеринбурга произошло ограбление отделения банка, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свердловский главк МВД.

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Незадолго до закрытия отделения кредитного учреждения произошло нападение с предметом, похожим на пистолет. Добычей злоумышленника стала сумма, менее миллиона рублей.

Никто из сотрудников банка не пострадал. Полиция опрашивает сотрудников учреждения и очевидцев.

В конце 2023 года неизвестный попытался ограбить банк в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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