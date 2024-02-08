В Екатеринбурге вооруженный грабитель вынес из банка 1 млн
8 февраля 202401:01
В центре Екатеринбурга произошло ограбление отделения банка, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свердловский главк МВД.
Незадолго до закрытия отделения кредитного учреждения произошло нападение с предметом, похожим на пистолет. Добычей злоумышленника стала сумма, менее миллиона рублей.
Никто из сотрудников банка не пострадал. Полиция опрашивает сотрудников учреждения и очевидцев.
В конце 2023 года неизвестный попытался ограбить банк в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru