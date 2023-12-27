Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге
Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге, злоумышленника ищут полицейские. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.
По словам собеседника агентства, на место инцидента выезжала усиленная следственно-оперативная группа. Известно, что нападавший не вынес денег из банка.
«Представители МВД сейчас анализируют съемки с камер видеонаблюдения, отрабатывают на причастность к дерзкому разбойному нападению лиц ранее судимых, наркозависимых, склонных к такого рода противоправной деятельности. Участковые уполномоченные опрашивают местных жителей», — рассказал Горелых.
Руководство регионального управления МВД взяло раскрытие преступления на личный контроль.
Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел накануне вечером в отделении «Россельхозбанка». Мужчина, лицо которого было закрыто шарфом, вошел в банк с обрезом двуствольного ружья и требовал отдать ему все наличные. Работники организации нажали тревожную кнопку, отказавшись отдать деньги. Злоумышленник дважды выстрелил в потолок и покинул здание, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru