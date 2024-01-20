Московского криптоинвестора ограбили на $46 тысяч
Грабители в Москве обокрали основателя финансовой компании, криптоинвестора. У мужчины похитили $46 тыс. и часы Rolex, пишут Известия со ссылкой на источник.
Злоумышленники ворвались в квартиру жертвы, как только владелец открыл им дверь.
По словам источника издания, воры ударили криптоинвестора по лицу.
«Угрожая пистолетом, приказали перевести деньги в виде криптовалюты в размере $46 тыс. Также бандиты украли часы Rolex», — отметил собеседник издания.
Полиция начала проверку в связи с инцидентом и выяснение деталей происшествия.
Накануне на улице Шипиловская неизвестные остановили мужчину, и, выстрелив несколько раз в водителя, похитили сумку с деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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