Московского криптоинвестора ограбили на $46 тысяч

Злоумышленники ворвались в квартиру жертвы, как только владелец открыл им дверь.

По словам источника издания, воры ударили криптоинвестора по лицу.

«Угрожая пистолетом, приказали перевести деньги в виде криптовалюты в размере $46 тыс. Также бандиты украли часы Rolex», — отметил собеседник издания.

Полиция начала проверку в связи с инцидентом и выяснение деталей происшествия.

Накануне на улице Шипиловская неизвестные остановили мужчину, и, выстрелив несколько раз в водителя, похитили сумку с деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



