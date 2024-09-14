В Екатеринбурге целую школу отправили на карантин из-за пневмонии

В учебном заведении зарегистрировали 13 случаев заболевания пневмонией. Все ученики временно будут учиться дистанционно.

Карантин продлится с 14 по 23 сентября. В других школах района не было зафиксировано вспышек заболевания.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с НСН заявил, что в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в конце сентября-начале октября он будет спадать, однако к тому времени будет поджидать волна гриппа.

