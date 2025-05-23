В Екатеринбурге школьнице запретили проход с иконой на ЕГЭ

Одиннадцатикласснице из гимназии №39 не разрешили принести на ЕГЭ икону, так как он не входит в перечень разрешенных предметов на экзамене. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Там подчеркнули, что организаторы соблюдали единые правила сдачи. На ситуацию уже отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Может, еще и крестик снять надо было? Зачем уж так-то перебарщивать? Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям»,— написала она в своем Telegram-канале.

Старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло, комментируя эту ситуацию, заявил журналистам Ura.ru: «Если ты молишься, то можно и без иконы, Бог тебя услышит и так».

23 мая прошли экзамены по химии, истории и литературе. В кабинеты, помимо икон, было запрещено проносить воду, шоколадки, таблетки и ручки, которые не подходят по формату.

Ранее музыканты записали краткие содержания произведений для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, напоминает НСН.

