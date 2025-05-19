ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ И БАЗЫ ВАРИАНТОВ

1. Решу ЕГЭ



На этом сайте постоянно появляются новые варианты для самопроверки по всем предметам. При этом варианты составляются компьютером. Обученный робот формирует каждый новый вариант из новых заданий и заданий, которые по статистике оказались самыми сложными в прошлых вариантах.

Конечно же, в конце компьютер покажет все ваши ошибки и выставит оценку.

Для особого этапа подготовки на сайте также представлен раздел с самыми сложными заданиями прошлых лет.

И еще один приятный бонус – конструктор варианта по типам заданий и темам. Если вы знаете свои слабые стороны, то самое время начать их прокачивать. Для этого просто выбираем «типовой» вариант. Из всех тем и типов заданий кликаем на те, что вызывают больше опасений, компьютер создаст вам вариант ЕГЭ из вашего страшного сна.

2. Топовый открытый банк заданий ЕГЭ



Этот сайт позволяет решать задания и получать ответы и решения в видео и текстовом формате. Вы получите не только результат, но и объяснения от преподавателей онлайн-школы «100балльный репетитор».

Советуем пройти регистрацию, чтобы смотреть статистику своих успехов и эффективно работать над ошибками.

3. Банк заданий и интенсивы от школы NeoFamily (необходима регистрация)



Этот ресурс предоставляет очень большой массив бесплатной информации, который будет полезен именно для «подведения итогов» в подготовке к ЕГЭ. На основе материалов сайта можно создать отличные «шпоры», чтобы перечитывать их ночью перед экзаменом.

Здесь также есть раздел «умный справочник», а еще можно выбрать «чат с методистом», тест от искусственного интеллекта, «умное повторение», добавить самые сложные варианты к себе в личный кабинет, чтобы к ним вернуться в момент паники.

Отдельно отметим магазин курсов-интенсивов, которые стартуют примерно с 20 мая. Один такой курс можно приобрести от 1500 рублей. Авторы-методисты предложат видео- короткометражки, которые быстро и понятно объяснят самые сложные моменты предмета. Также у вас останутся презентации, конспекты и карточки интервального повторения (из них можно сделать отличные шпоры).

Советуем объединяться в группы и покупать такие курсы вместе, чтобы выходило дешевле. В целом решать варианты вместе с «коллегами» очень даже эффективно, но про самостоятельную подготовку в индивидуальном темпе тоже не забываем.

4. Вебинары от школы СМИТАП



Эта онлайн-школа предоставляет курсы и вебинары по подготовке к ЕГЭ. На сайте приведена статистика о том, что каждый пятый стобалльник в России проходил обучение в этой школе.

Эту платформу советуют студенты журфака МГУ, которые сейчас успешно обучаются на первом курсе. Хотим порекомендовать «финальный курс» глобального повторения всего материала за неделю до ЕГЭ (цена от 2590 до 3490 рублей).

Бесплатные материалы также представлены на сайте и в телеграм-каналах школы. Советуем подписаться на их группу в ВК.

5. Учительский портал

Оказывается, портал для учителей может быть полезен и для школьников. На этом сайте собрана самая большая база презентаций и учебных материалов, которыми учителя со всей страны делятся друг с другом. По запросу «ЕГЭ» легко найдутся самые сложные темы экзамена. При подготовке шпаргалок можно копировать или распечатать слайды целиков – в мини версии.

6. Школа Асоевой (для сдающих литературу и будущих студентов-журналистов)



На сайте представлены различные варианты подготовки, на платные полноценные курсы цена варьируются от двух до шести тысяч рублей.

Советуем подписаться на канал школы в телеграмме, вбив в поиске «тг-канал Асоевой». Сейчас, например, здесь обсуждаются темы, которые могут попасться в этом году на экзамене по литературе.