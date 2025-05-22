Музыканты записали краткие содержания произведений для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Исполнители Toxi$, ICEGERGERT, «тима ищет свет», «ГРАНЖ» и iskrit записали краткие содержания литературных произведений из школьной программы для подготовки учеников к государственным экзаменам. Все аудиофайлы доступны на платформе VK Музыка в подкасте КРЧ.
Новые 10 выпусков посвящены поэтам. Известные произведения «Облако в штанах» Владимира Маяковского, «Двенадцать» Александра Блока и «Василий Тёркин» Александра Твардовского были пересказаны популярными музыкантами.
У подкаста вышел уже третий сезон, а всего доступны 50 эпизодов. Каждый из них длится 10-15 минут. Главная задача КРЧ — привлечь внимание старшеклассников к русской классике. Формат также поможет освежить в памяти основные моменты перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ.
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