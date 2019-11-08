В Екатеринбурге проходит «Ночь карьеры»

Городская «Ночь карьеры» проходит в эту пятницу, 8 ноября в центре Екатеринбурга. Свои возможности презентуют 40 компаний-работодателей, а карьерные перспективы открылись для 10 тысяч студентов выпускников из Свердловской области. Организатор проекта – Уральский федеральный университет, мероприятие проходит при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Росмолодежи.

Как отметил первый проректор Уральского федерального университета Дмитрий Бугров, участник мероприятия смогут узнать о своих карьерных перспективах в неформальной обстановке, побывать на разнообразных мастер-классах, посетить воркшопы и экспресс-собеседования.

По словам заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислава Даванкова, весной 2020 года пройдёт всероссийская акция «Ночь карьеры». Она охватит 30 городов, среди которых Москва, Екатеринбург, Владивосток, Санкт-Петербург и Казань. Участниками всероссийского мероприятия должны стать более 50 тысяч студентов. В акции планируют принять участие около 200 федеральных и региональных компаний-работодателей.