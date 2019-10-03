«Россия – страна возможностей» готовится к первому Наблюдательному совету с Путиным

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» проведет завтра первое заседание Наблюдательного совета под председательством президента РФ Владимира Путина. Совещание состоится в образовательном центре «Сириус» в Сочи. А перед этим будет организована проектная сессия с участием финалистов и победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы.

В работе проектных команд принимают участие дипломанты и победители таких конкурсов, как «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческая олимпиада «Я – профессионал», фестиваль «Российская студенческая весна», инженерный чемпионат «CASE-IN».

Участники два дня будут формулировать новую концепцию проектов платформы, с учётом их эффективности. Будут также обсуждаться механизмы вовлечения новых участников в социальные кадровые проекты, варианты развития конкурсов и проектов.

Помощь в работе окажут эксперты и специалисты АНО «Россия – страна возможностей», а также победители конкурса «Лидеры России». Результаты совместной работы будут представлены на заседании Наблюдательного совета.

