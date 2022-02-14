В Екатеринбурге лидеру хакерской группировки Lurk дали 14 лет колонии

Козловский обвинялся по нескольким статьям Уголовного кодекса. Суд признал лидера Lurk виновным в том числе в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, неправомерном доступе к компьютерной информации.

Прокурор запрашивал для Козловского 18 лет колонии строгого режима. Путем частичного сложения хакеру назначили 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Всего по делу хакерской группировки проходят 22 человека, один из них находится в розыске. По данным следствия, в декабре 2015 года - апреле 2016-го злоумышленники с помощью вируса получили доступ к локальным компьютерным сетям некоторых крупных банков, турфирм, строительных и продовольственных компаний, похитив более 1,2 млрд рублей.

