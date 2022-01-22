В Москве задержали четырех хакеров из группировки The Infraud Organization
ФСБ и российские правоохранительные органы задержали четырех участников хакерской группы The Infraud Organization, ее предполагаемый основатель Андрей Новак, объявленный в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве, арестован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Как сообщил собеседник агентства, киберпреступников удалось задержать «при оперативной поддержке правоохранительных органов и содействии правоохранителей из Соединенных Штатов Америки». Группировка The Infraud Organization получала доход, используя похищенные данные кредитных карт.
«Предполагаемый основатель преступной группировки Андрей Сергеевич Новак, находящийся в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве, арестован на два месяца, еще трое членов группы — Кирилл Самокутяев, Константин Владимирович Бергман и Марк Аврамович Бергман — отправлены под домашний арест», — рассказал источник.
Как отметил собеседник ТАСС, правоохранители устанавливают других членов хакерской группировки.
По словам другого источника агентства, российская сторона не планирует выдавать Новака США, так как в РФ законодательно запрещена выдача граждан своей страны иностранному государству.
Отмечается, что накануне Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайства об избрании задержанным меры пресечения, им вменяются неправомерный доступ к компьютерной информации и неправомерный оборот средств платежей.
Органы следствия, фигуранты дела и их защита пока не предоставили официальных комментариев.
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