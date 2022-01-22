В Москве задержали четырех хакеров из группировки The Infraud Organization

Как сообщил собеседник агентства, киберпреступников удалось задержать «при оперативной поддержке правоохранительных органов и содействии правоохранителей из Соединенных Штатов Америки». Группировка The Infraud Organization получала доход, используя похищенные данные кредитных карт.

«Предполагаемый основатель преступной группировки Андрей Сергеевич Новак, находящийся в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве, арестован на два месяца, еще трое членов группы — Кирилл Самокутяев, Константин Владимирович Бергман и Марк Аврамович Бергман — отправлены под домашний арест», — рассказал источник.

Как отметил собеседник ТАСС, правоохранители устанавливают других членов хакерской группировки.

По словам другого источника агентства, российская сторона не планирует выдавать Новака США, так как в РФ законодательно запрещена выдача граждан своей страны иностранному государству.

Отмечается, что накануне Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайства об избрании задержанным меры пресечения, им вменяются неправомерный доступ к компьютерной информации и неправомерный оборот средств платежей.

Органы следствия, фигуранты дела и их защита пока не предоставили официальных комментариев.

