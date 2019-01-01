Общество

В Екатеринбурге арестован 21 участник акций протеста против храма

16 мая11:37

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд арестовал 21 участника протестных акций против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, сообщает Ura.ru.

Отмечается, что арестованным горожанам грозит от двух до десяти суток содержания под стражей. Всего в суд поступило 24 материала, из них два отложены, производство по одному прекращено, пишет RT.

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Напомним, конфликт между горожанами и местными властями разгорелся в Екатеринбурге в понедельник, 13 мая. Люди вышли к месту предполагаемого строительства храма на месте городского сквера, чтобы донести до властей своё мнение. В ходе акции протеста был сломан забор, ограждающий место под стройку. Позднее в ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и пообещал стать посредником между недовольными гражданами и сторонниками стройки. Подробнее о том, какие проблемы в обществе вскрыла ситуация в Екатеринбурге, читайте в материале НСН.  

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ФОТО: pxhere.com
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