В Екатеринбурге арестован 21 участник акций протеста против храма

Напомним, конфликт между горожанами и местными властями разгорелся в Екатеринбурге в понедельник, 13 мая. Люди вышли к месту предполагаемого строительства храма на месте городского сквера, чтобы донести до властей своё мнение. В ходе акции протеста был сломан забор, ограждающий место под стройку. Позднее в ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и пообещал стать посредником между недовольными гражданами и сторонниками стройки. Подробнее о том, какие проблемы в обществе вскрыла ситуация в Екатеринбурге, читайте в материале НСН.

