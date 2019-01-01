Общество

Новости за ночь: В Екатеринбурге ОМОН разогнал протестующих против строительства храма

16 мая07:28

Главные события ночи по версии НСН.

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В Екатеринбурге завершилась акция против строительства храма

Полиция прекратила акцию протеста против строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге. ОМОН вытеснил всех митингующих По ее итогам были задержаны более 60 человек. У всех оставшихся, в том числе и журналистов, проверили документы.

Напомним, что строительство храма в сквере у Театра драмы на месте снесенного в советское время, вызвало бурю протеста у горожан. Акции в защиту сквера проходят в городе уже третий день. Территорию, где будет проходить стройка, обнесли забором. В ходе протестов ограждение не устояло. Накануне его заменили на более основательный забор.

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Олигарх Коломойский вернулся на Украину

Олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину. Издание «theБабель» напоминает, что бизнесмен являлся основным акционером Приват банка. И покинул страну в июне 2017 года спустя несколько месяцев после окончательной национализации финансово-кредитной организации. 

В конце апреля суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор по его купле-продаже — недействительным.

Бизнесмен ранее подал несколько исков к правительству Украины с требованием «справедливой компенсации» в $2 млрд.

Отправившись за границу, первое время Коломойский проживал в Швейцарии, затем переехал в Израиль. Однако после победы Владимира Зеленского на выборах он заявил, что планирует вернуться на Украину. 

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Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории

Хоккеисты сборной России добились разгромной победы над национальной командой Италии в четвертом туре чемпионата мира в Словакии. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 10:0 в пользу россиян.

Пока отечественная ледовая дружина под руководством Ильи Воробьева идет на турнире без потерь: в четырех турах она выиграла четыре матча, набрала 12 очков и занимает в группе В первое место.

По дополнительным показателям она опережает Швейцарию, также набравшую 12 баллов.

Следующий матч россияне проведут против Латвии. Игра пройдет в субботу, 18 мая, и начнется в 13:15 мск. После этого сборная России сыграет с командами Швейцарии и Швеции. 

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

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Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2». Выяснилось, что кора Луны состоит преимущественно из плагиоклаза, в мантии пироксены и оливины — минералы с высоким содержанием железа.

Напомним, что луноход совершил посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс-Эйткен, благодаря чему смог исследовать материю.

Данные с аппарата позволят ученым предполагать, что падение метеоритов, приведших к образованию крупных кратеров, вполне может пробить кору и привести к тому, что материя появится на поверхности планеты.


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ФОТО: Церковь Украина
ТЕГИ:ЕкатеринбургХрамыУкраинаИгорь КоломойскийХоккейЛуна

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