Новости за ночь: В Екатеринбурге ОМОН разогнал протестующих против строительства храма
Главные события ночи по версии НСН.
В Екатеринбурге завершилась акция против строительства храма
Полиция прекратила акцию протеста против строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге. ОМОН вытеснил всех митингующих По ее итогам были задержаны более 60 человек. У всех оставшихся, в том числе и журналистов, проверили документы.
Напомним, что строительство храма в сквере у Театра драмы на месте снесенного в советское время, вызвало бурю протеста у горожан. Акции в защиту сквера проходят в городе уже третий день. Территорию, где будет проходить стройка, обнесли забором. В ходе протестов ограждение не устояло. Накануне его заменили на более основательный забор.
Олигарх Коломойский вернулся на Украину
Олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину. Издание «theБабель» напоминает, что бизнесмен являлся основным акционером Приват банка. И покинул страну в июне 2017 года спустя несколько месяцев после окончательной национализации финансово-кредитной организации.
В конце апреля суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор по его купле-продаже — недействительным.
Бизнесмен ранее подал несколько исков к правительству Украины с требованием «справедливой компенсации» в $2 млрд.
Отправившись за границу, первое время Коломойский проживал в Швейцарии, затем переехал в Израиль. Однако после победы Владимира Зеленского на выборах он заявил, что планирует вернуться на Украину.
Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории
Хоккеисты сборной России добились разгромной победы над национальной командой Италии в четвертом туре чемпионата мира в Словакии. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 10:0 в пользу россиян.
Пока отечественная ледовая дружина под руководством Ильи Воробьева идет на турнире без потерь: в четырех турах она выиграла четыре матча, набрала 12 очков и занимает в группе В первое место.
По дополнительным показателям она опережает Швейцарию, также набравшую 12 баллов.
Следующий матч россияне проведут против Латвии. Игра пройдет в субботу, 18 мая, и начнется в 13:15 мск. После этого сборная России сыграет с командами Швейцарии и Швеции.
В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2». Выяснилось, что кора Луны состоит преимущественно из плагиоклаза, в мантии пироксены и оливины — минералы с высоким содержанием железа.
Напомним, что луноход совершил посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс-Эйткен, благодаря чему смог исследовать материю.
Данные с аппарата позволят ученым предполагать, что падение метеоритов, приведших к образованию крупных кратеров, вполне может пробить кору и привести к тому, что материя появится на поверхности планеты.
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