Новости за ночь: В Екатеринбурге ОМОН разогнал протестующих против строительства храма

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Полиция прекратила акцию протеста против строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге. ОМОН вытеснил всех митингующих По ее итогам были задержаны более 60 человек. У всех оставшихся, в том числе и журналистов, проверили документы.

Напомним, что строительство храма в сквере у Театра драмы на месте снесенного в советское время, вызвало бурю протеста у горожан. Акции в защиту сквера проходят в городе уже третий день. Территорию, где будет проходить стройка, обнесли забором. В ходе протестов ограждение не устояло. Накануне его заменили на более основательный забор.

