Физика станет обязательным ЕГЭ для 39 специальностей
Единый государственный экзамен по физике станет обязательным испытанием для поступления почти на 40 специальностей. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в интервью «Вестям».
«В этом году стоит отметить, что физика становится обязательной для сдачи по 39 специальностям при поступлении в рамках выполнения... тех поручений, которые нам давал президент для развития математического и естественного научного образования», - заявил вице-премьер.
Чернышенко пояснил, что стране требуется больше инженеров, и такая подготовка нужна для инженерных специальностей.
Ранее в Минпросвещения рассказали о планах ввести сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов.
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