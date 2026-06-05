Физика станет обязательным ЕГЭ для 39 специальностей

Единый государственный экзамен по физике станет обязательным испытанием для поступления почти на 40 специальностей. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в интервью «Вестям».

«В этом году стоит отметить, что физика становится обязательной для сдачи по 39 специальностям при поступлении в рамках выполнения... тех поручений, которые нам давал президент для развития математического и естественного научного образования», - заявил вице-премьер.

Чернышенко пояснил, что стране требуется больше инженеров, и такая подготовка нужна для инженерных специальностей.

Ранее в Минпросвещения рассказали о планах ввести сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов.

