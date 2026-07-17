МО РФ: Средства ПВО за неделю уничтожили более 4,6 тысячи беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за неделю уничтожили 4 661 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщет RT.

Над российскими регионами уничтожили 375 украинских БПЛА

По данным военного ведомства, с 11 по 17 июля также были сбиты 68 управляемых авиабомб, семь реактивных снарядов системы HIMARS, две крылатые ракеты большой дальности.

«Силами Черноморского флота уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», - говорится в сводке министерства.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские ударные беспилотники поразили три сухогруза, находившихся на рейде порта города Одесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СпецоперацияВСУПВОБеспилотникиМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры