МО РФ: Средства ПВО за неделю уничтожили более 4,6 тысячи беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО за неделю уничтожили 4 661 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщет RT.
По данным военного ведомства, с 11 по 17 июля также были сбиты 68 управляемых авиабомб, семь реактивных снарядов системы HIMARS, две крылатые ракеты большой дальности.
«Силами Черноморского флота уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», - говорится в сводке министерства.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские ударные беспилотники поразили три сухогруза, находившихся на рейде порта города Одесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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