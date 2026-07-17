Движение по Крымскому мосту временно приостановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Об этом со ссылкой на инфоцентр сообщает RT.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в сообщении.
Причина приостановки движения не уточняется.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что кабмин совместно с Минобороны прорабатывает дополнительные меры защиты всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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