В Единой биометрической системе зарегистрировались 10 млн россиян

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко назвал число граждан, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе. Об этом он рассказал журналистам на форуме Data Fusion.

Как отметил Григоренко, в системе инициативно зарегистрировались 10 млн человек, пишет RT. Кроме того, по словам вице-премьера, 70% саморегистраций зафиксировали в прошлом году.

Ранее Григоренко рассказал, что более 20 млн россиян используют связанные с искусственным интеллектом сервисы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ТехнологииРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры