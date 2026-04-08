Григоренко: Более 20 млн россиян пользуются ИИ

Миллионы россиян используют сервисы, связанные с искусственным интеллектом. Об этом заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на конференции Data Fusion.

«По оценкам крупнейших компаний, эта цифра составляет более 20 млн человек», - цитирует Григоренко ТАСС.

Как отметил зампред правительства, любая технология возникает вне правил, и государству так или иначе следует «появиться с правилами в тот момент, когда это нужно». По мнению Григоренко, сейчас определенные правила необходимы.

Между тем Минцифры обнародовало законопроект о регулировании ИИ, предполагающий в том числе ограничение работы в России нейросетей ChatGPT, Claude и Gemini.

