Григоренко: Более 20 млн россиян пользуются ИИ
Миллионы россиян используют сервисы, связанные с искусственным интеллектом. Об этом заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на конференции Data Fusion.
«По оценкам крупнейших компаний, эта цифра составляет более 20 млн человек», - цитирует Григоренко ТАСС.
Как отметил зампред правительства, любая технология возникает вне правил, и государству так или иначе следует «появиться с правилами в тот момент, когда это нужно». По мнению Григоренко, сейчас определенные правила необходимы.
Между тем Минцифры обнародовало законопроект о регулировании ИИ, предполагающий в том числе ограничение работы в России нейросетей ChatGPT, Claude и Gemini.
