СМИ: Власти хотят продавать биометрию россиян по 30 рублей

Минцифры предложило перевести Единую биометрическую систему (ЕБС) на фиксированную годовую подписку для организаций, сообщают «Ведомости».

Речь идет о государственных ведомствах, ЦБ РФ, госкорпорациях и компаниях оборонно-промышленного, атомного и топливно-энергетического комплексов. Как ожидается, они получат право хранить обезличенные биометрические данные сотрудников в своих внутренних системах и проводить верификацию без постоянных обращений к централизованной государственной базе ЕБС.

Согласно расчетам, стоимость одного биометрического прохода в настоящее время составляет около 2,8 рубля. Годовая подписка оценивается в 30 рублей на человека и включает неограниченное количество проверок. Это сделает использование биометрии в 37 раз дешевле для организаций. Законопроект уже получил одобрение правительственной комиссии.

Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на платежи по биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
