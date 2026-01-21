СМИ: Власти хотят продавать биометрию россиян по 30 рублей

Речь идет о государственных ведомствах, ЦБ РФ, госкорпорациях и компаниях оборонно-промышленного, атомного и топливно-энергетического комплексов. Как ожидается, они получат право хранить обезличенные биометрические данные сотрудников в своих внутренних системах и проводить верификацию без постоянных обращений к централизованной государственной базе ЕБС.

Согласно расчетам, стоимость одного биометрического прохода в настоящее время составляет около 2,8 рубля. Годовая подписка оценивается в 30 рублей на человека и включает неограниченное количество проверок. Это сделает использование биометрии в 37 раз дешевле для организаций. Законопроект уже получил одобрение правительственной комиссии.

Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на платежи по биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

