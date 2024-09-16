В двух районах Курской области объявлена эвакуация

Координировать выезд людей будут силовые структуры, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Также в этом задействуют местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот».

Ранее стало известно, что потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области составили более 13,8 тысячи военнослужащих, напоминает RT.

