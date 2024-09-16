В двух районах Курской области объявлена эвакуация

В Курской области приняли решение эвакуировать населенные пункты Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне у границы.

Армия России отразила три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

Координировать выезд людей будут силовые структуры, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Также в этом задействуют местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот».

Ранее стало известно, что потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области составили более 13,8 тысячи военнослужащих, напоминает RT.

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Фото: vk.com/id540852631/Николай Волобуев
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