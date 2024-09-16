В двух районах Курской области объявлена эвакуация
16 сентября 202415:30
В Курской области приняли решение эвакуировать населенные пункты Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне у границы.
Координировать выезд людей будут силовые структуры, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Также в этом задействуют местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот».
Ранее стало известно, что потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области составили более 13,8 тысячи военнослужащих, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru