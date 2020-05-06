В двух поселках Ульяновской области снимут карантин 7 мая
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что в двух поселках региона будет снят карантин по коронавирусу с 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о поселках Карсун и Языково. При этом, по словам Морозова, поселки продолжат находится под контролем.
Согласно данным агентства, в поселке Карсун вспышка коронавируса произошла после возвращения медсестры из Арабских Эмиратов. Из-за того, что женщина не проинформировала о своей поездке, заразились еще несколько десятков жителей, в том числе медперсонала. На территории районов был введен жесткий карантин 18 апреля, с запретом на передвижение как на личном, так и на общественном транспорте.
По словам Морозова, ситуация в районах стабилизировалась, прирост заражений за последние сутки не зафиксирован. Всего в регионе, по данным властей, зафиксировано 605 случаев заболевания коронавирусом, 89 человек вылечились, четверо умерли.
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