В двух поселках Ульяновской области снимут карантин 7 мая

Речь идет о поселках Карсун и Языково. При этом, по словам Морозова, поселки продолжат находится под контролем.

Согласно данным агентства, в поселке Карсун вспышка коронавируса произошла после возвращения медсестры из Арабских Эмиратов. Из-за того, что женщина не проинформировала о своей поездке, заразились еще несколько десятков жителей, в том числе медперсонала. На территории районов был введен жесткий карантин 18 апреля, с запретом на передвижение как на личном, так и на общественном транспорте.

По словам Морозова, ситуация в районах стабилизировалась, прирост заражений за последние сутки не зафиксирован. Всего в регионе, по данным властей, зафиксировано 605 случаев заболевания коронавирусом, 89 человек вылечились, четверо умерли.

