В Подольске появилось граффити в поддержку медиков, борющихся с COVID-19

На граффити изображен врач со шприцом верхом на коне, под ногами которого в виде умирающего дракона нарисован коронавирус. Таким образом художник визуализировал известное изображение Георгия Победоносца с интерпретацией на тему коронавируса, отмечает телеканал.

По данным телеканала, на создание граффити были потрачены всего сутки. Таким способом, согласно словам художника, он попытался оказать поддержку медикам, стоящим на передовой в борьбе с инфекцией.

