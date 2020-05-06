В Подольске появилось граффити в поддержку медиков, борющихся с COVID-19

Граффити в поддержку медиков, борюхщихся с COVID-19, появилось в подмосковном Подольске. Как сообщает телеканал «360», художник Московской области разместил изображение на здании напротив станции скорой помощи города.

На граффити изображен врач со шприцом верхом на коне, под ногами которого в виде умирающего дракона нарисован коронавирус. Таким образом художник визуализировал известное изображение Георгия Победоносца с интерпретацией на тему коронавируса, отмечает телеканал.

По данным телеканала, на создание граффити были потрачены всего сутки. Таким способом, согласно словам художника, он попытался оказать поддержку медикам, стоящим на передовой в борьбе с инфекцией.

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Фото: mos.ru/Евгений Самарин
ТЕГИ:ПодмосковьеВрачи
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