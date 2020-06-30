В два раза выросла активность граждан на голосовании по Конституции

Активность избирателей на голосовании по поправкам к Конституции растет, выяснил ВЦИОМ. По данным исследования, с 22 июня вдвое увеличилось число россиян, планирующих принять участие в голосовании до 30 июня включительно - 51%. Таковы результаты опроса, проведенного 28 июня. Из них 25% уже приняли участие в плебисците.

Большинство россиян, собирающихся на голосование (70%), считают, что придет много людей, отмечают авторы исследования.

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Меры санитарной безопасности считают достаточными 74% тех, кто будет участвовать в голосовании, а 9% полагают, что они даже избыточны, говорится на сайте ВЦИОМ.

Кроме того, большинство респондентов - 81% - уверены, что большинство людей скорее придет голосовать добровольно, а не по принуждению.

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 90%, сообщает RT со ссылкой на данные электронного штаба. Таковы данные на утро вторника.


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ФОТО: Илья Наймушин//РИА Новости
ТЕГИ:Конституция РФГолосованиеОпрос Вциом
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