В два раза выросла активность граждан на голосовании по Конституции

Активность избирателей на голосовании по поправкам к Конституции растет, выяснил ВЦИОМ. По данным исследования, с 22 июня вдвое увеличилось число россиян, планирующих принять участие в голосовании до 30 июня включительно - 51%. Таковы результаты опроса, проведенного 28 июня. Из них 25% уже приняли участие в плебисците.

Большинство россиян, собирающихся на голосование (70%), считают, что придет много людей, отмечают авторы исследования.