В два раза выросла активность граждан на голосовании по Конституции
Активность избирателей на голосовании по поправкам к Конституции растет, выяснил ВЦИОМ. По данным исследования, с 22 июня вдвое увеличилось число россиян, планирующих принять участие в голосовании до 30 июня включительно - 51%. Таковы результаты опроса, проведенного 28 июня. Из них 25% уже приняли участие в плебисците.
Большинство россиян, собирающихся на голосование (70%), считают, что придет много людей, отмечают авторы исследования.
Меры санитарной безопасности считают достаточными 74% тех, кто будет участвовать в голосовании, а 9% полагают, что они даже избыточны, говорится на сайте ВЦИОМ.
Кроме того, большинство респондентов - 81% - уверены, что большинство людей скорее придет голосовать добровольно, а не по принуждению.
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 90%, сообщает RT со ссылкой на данные электронного штаба. Таковы данные на утро вторника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru