Греческий журналист отметил высокий уровень организации голосования в Москве

Журналист из Греции Димитрис Лиацос заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит на высоком уровне. По его мнению, в этом вопросе сделан «большой шаг вперед», организовано оно на более высоком уровне, чем во многих европейских странах. Об этом представитель СМИ сообщил изданию «Аргументы и Факты».

Лиацос отметил, что голосование в течение недели позволяет людям проголосовать без очередей. На участках соблюдается дистанция, везде есть маски и перчатки и риск заразиться коронавирусом отсутствует.