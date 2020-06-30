Греческий журналист отметил высокий уровень организации голосования в Москве
Журналист из Греции Димитрис Лиацос заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит на высоком уровне. По его мнению, в этом вопросе сделан «большой шаг вперед», организовано оно на более высоком уровне, чем во многих европейских странах. Об этом представитель СМИ сообщил изданию «Аргументы и Факты».
Лиацос отметил, что голосование в течение недели позволяет людям проголосовать без очередей. На участках соблюдается дистанция, везде есть маски и перчатки и риск заразиться коронавирусом отсутствует.
Кроме того, журналист сообщил, то спрашивал людей, пришедших проголосовать, принуждал ли кто-то их это делать, и все это отрицали.
Димитрис Лиацос также считает, что электронное голосование безопасно в плане защиты персональных данных и тайны голосования. Он добавил, то в основном таким способом голосования пользуется молодежь.
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