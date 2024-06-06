В Думу внесут законопроект об отмене ЕГЭ
6 июня в Госдуму будет внесен межфракционный проект закона о замене ЕГЭ традиционными выпускными экзаменами по школьным предметам, сообщает ТАСС.
По словам депутатов, благодаря этой инициативе можно будет повысить уровень знаний выпускников, школьники смогут избежать заучивания ответов на тесты и сохранить физическое и психическое здоровье. Авторы законопроекта считают, что реформа образования, начатая с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов.
Кроме того, в результате введения ЕГЭ расходы родителей переместились на рынок репетиторов, а коррупционная составляющая перешла из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад. Подчеркивается, что содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса, в связи с чем к подготовке учащихся к экзаменам приходится привлекать репетиторов.
Ранее лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов призвал отменить Единый государственный экзамен, так как из-за стресса на ЕГЭ многие девочки «не будут рожать уже никогда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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