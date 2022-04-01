В Думу внесли законопроект о лишении свободы за угрозы со стороны коллекторов

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в палату доработанный законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за применение насилия или угроз со стороны коллекторов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

По словам Пискарева, подобные действия предлагается расценивать как общественно опасные деяния.

Сообщается, что в таком случае будет предусмотрено наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц - до 10 лет лишения свободы.

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Депутат ГД Виталий Милонов ранее предложил приостановить деятельность коллекторских агентств из-за сложной экономической ситуации в стране. А генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что остановка коллекторских агентств не поможет гражданам, так как долги имеют право «выбивать» и сами кредитные организации.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГосдумаКоллекторы
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