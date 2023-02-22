В Думу внесли законопроект о часовом поясе в новых регионах

Правительство внесло на рассмотрение депутатского корпуса законопроект о часовом поясе в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Названы три источника финансирования маткапитала для новых регионов РФ

Предлагается включить новые регионы в московскую часовую зону (UTC+3). Проект федерального закона размещен в электронной базе Госдумы.

Авторы инициативы отметили, что в настоящее время новые регионы фактически перешли на московское время.

Президент Владимир Путин 5 октября подписал договоры о ратификации вхождения указанных субъектов в состав РФ.

Финансирование ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не потребует повышения налогового бремени, заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам послания президента. Он отметил, что на объявленные главой государства решения уже заложены необходимые средства, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗаконопроектРоссияГосдума
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