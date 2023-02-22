В Думу внесли законопроект о часовом поясе в новых регионах
Правительство внесло на рассмотрение депутатского корпуса законопроект о часовом поясе в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Предлагается включить новые регионы в московскую часовую зону (UTC+3). Проект федерального закона размещен в электронной базе Госдумы.
Авторы инициативы отметили, что в настоящее время новые регионы фактически перешли на московское время.
Президент Владимир Путин 5 октября подписал договоры о ратификации вхождения указанных субъектов в состав РФ.
Финансирование ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не потребует повышения налогового бремени, заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам послания президента. Он отметил, что на объявленные главой государства решения уже заложены необходимые средства, пишет НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru