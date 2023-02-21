Силуанов: Финансирование новых регионов не требует повышения налогов

Ранее Владимир Путин заявил, что регионы смогут получить средства за 2024 год на реализацию национальных программ через казначейские кредиты уже в этом году.

Президент РФ Владимир Путин выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что Россия ответит на любые вызовы. По его словам, все граждане - это «одна страна и один большой сплочённый народ».

Послание президента продолжалось 1 час 45 минут, это одно из самых продолжительных его обращений. В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года. Тогда послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.

