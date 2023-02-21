Силуанов: Финансирование новых регионов не требует повышения налогов
Министр финансов Антон Силуанов заявил после послания Владимира Путина Федеральному собранию, что финансирование новых регионов не потребует повышения налогов, передает РИА Новости.
По его словам, средства на все объявленные президентом решения заложены, финансирование осуществится в полном объеме.
Послание президента финансово просчитано, все финансовые ресурсы на реализацию его предложений есть, заявила ранее спикер СФ Валентина Матвиенко.
Ранее Владимир Путин заявил, что регионы смогут получить средства за 2024 год на реализацию национальных программ через казначейские кредиты уже в этом году.
Президент РФ Владимир Путин выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что Россия ответит на любые вызовы. По его словам, все граждане - это «одна страна и один большой сплочённый народ».
Послание президента продолжалось 1 час 45 минут, это одно из самых продолжительных его обращений. В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года. Тогда послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.
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