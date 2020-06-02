Медведев: «Удаленка» останется и после пандемии
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал как можно скорее разработать и принять поправки в Трудовой кодекс, регулирующие дистанционный режим работы.
Бывший премьер-министр пояснил, что оперативность в данном вопросе связана с тем, что «удаленка» сохранится и после завершения пандемии коронавируса.
«Самое главное, чтобы мы все-таки действовали достаточно быстро, поскольку, я абсолютно согласен с коллегами, удаленная занятость сохранится вне контекста любой пандемии», - сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что почти каждая пятая компания в России (17 процентов) какое-то время не будет возвращать сотрудников в офисы даже в случае снятия всех ограничений. При этом 4 процента организаций решили сохранить дистанционный режим работы на постоянной основе.
Вернуться к привычному офисному режиму работы намерены 72 процента работодателей, сообщал телеканал «360».
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