Медведев: «Удаленка» останется и после пандемии

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал как можно скорее разработать и принять поправки в Трудовой кодекс, регулирующие дистанционный режим работы.

Бывший премьер-министр пояснил, что оперативность в данном вопросе связана с тем, что «удаленка» сохранится и после завершения пандемии коронавируса.

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«Самое главное, чтобы мы все-таки действовали достаточно быстро, поскольку, я абсолютно согласен с коллегами, удаленная занятость сохранится вне контекста любой пандемии», - сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что почти каждая пятая компания в России (17 процентов) какое-то время не будет возвращать сотрудников в офисы даже в случае снятия всех ограничений. При этом 4 процента организаций решили сохранить дистанционный режим работы на постоянной основе.

Вернуться к привычному офисному режиму работы намерены 72 процента работодателей, сообщал телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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