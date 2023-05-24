В Думу внесли проект о привлечении школьников к общественно-полезному труду
В Госдуму внесли законопроект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде, сообщает РИА Новости.
«Предлагается скорректировать понятие «воспитание», дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам», - говорится в пояснительной записке к документу.
Глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова отметила, что инициатива предполагает обязательное участие школьников в общественно-полезном труде. Под ним подразумевается высадка деревьев, участие в оформлении класса, помощь в библиотеке и музее.
Член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий предложил изучать в школах церковнославянский язык, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru