В Думу внесли проект о привлечении школьников к общественно-полезному труду

«Предлагается скорректировать понятие «воспитание», дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам», - говорится в пояснительной записке к документу.

Глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова отметила, что инициатива предполагает обязательное участие школьников в общественно-полезном труде. Под ним подразумевается высадка деревьев, участие в оформлении класса, помощь в библиотеке и музее.

Член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий предложил изучать в школах церковнославянский язык, передает «Радиоточка НСН».

