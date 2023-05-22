В России подорожали школьные выпускные
Организация выпускного вечера в 2023 году стала почти в два раза дороже, чем в 2019 году, сообщает NEWS.ru.
Речь идёт как о нарядах для девятиклассников и одиннадцатиклассников, так и самих праздничных мероприятиях. В частности, костюм в среднем стоит 13,5—17 тысяч рублей, а платье для выпускницы обойдется в среднем в 13-16 тысяч рублей.
Руководитель одного из салонов одежды Анна Семёнова отметила, что в Москве и Санкт-Петербурге эти цифры не только несколько выше, но и могут достигать стоимости свадебного платься в 100 - 150 тысяч рублей - всё зависит от толщины кошгелька родителей.
Что касается организации праздника, то в среднем по России родители собирают по 16,5 тысячи рублей, в столицах - по 18-19 тысяч рублей. При этом глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин рассказал, что родители и дети стали чаще вовсе отказываться от выпускных вечеров, так как «это очень дорого», а также из-за ситуации в стране и мире.
Психолог Елена Волкова, в свою очередь, указала, что зачастую выпускные в школах превращаются в «ярмарку понтов», причём соревнуются родители, а большинству детей нужны не лимузины и фейерверки, а «простые и искренние эмоции», которые нельзя купить за деньги.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рекомендовал провести последние звонки в российских школах 23—24 мая, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru