В Думе заявили, что запрет на пропаганду наркотиков не затронет классику

По его словам, доработка инициативы продолжается, поскольку запрет на упоминание наркотиков не должен уничтожить смысл известных произведений русской и мировой литературы. Также под запрет не подпадут произведения, обнародованные до первого августа 1990 года.

«Будем работать над тем, чтобы сместить срок вступления в силу закона, сейчас он 1 сентября 2024 года. Нужно, чтобы острие закона попало в точную цель, и не было "сопутствующих потерь"», - добавил он.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки об ужесточении ответственности за распространение информации о запрещенных веществах, предусматривающие штрафы до 1,5 млн рублей. При этом упоминание наркотиков в литературе не будет считаться пропагандой, если там не описан способ их приготовления, напоминает «Радиоточка НСН».

