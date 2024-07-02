В Думе заявили, что запрет на пропаганду наркотиков не затронет классику
Законопроект о пропаганде наркотиков в литературе и искусстве не затронет известные классические произведения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
По его словам, доработка инициативы продолжается, поскольку запрет на упоминание наркотиков не должен уничтожить смысл известных произведений русской и мировой литературы. Также под запрет не подпадут произведения, обнародованные до первого августа 1990 года.
«Будем работать над тем, чтобы сместить срок вступления в силу закона, сейчас он 1 сентября 2024 года. Нужно, чтобы острие закона попало в точную цель, и не было "сопутствующих потерь"», - добавил он.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки об ужесточении ответственности за распространение информации о запрещенных веществах, предусматривающие штрафы до 1,5 млн рублей. При этом упоминание наркотиков в литературе не будет считаться пропагандой, если там не описан способ их приготовления, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru