В Думе захотели переводить гонорары иноагентов в пользу участников СВО

Гонорары артистов-иноагентов необходимо передавать в пользу участников специальной военной операции (СВО) или тратить на восстановление новых регионов. С такой идеей выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. С его законопроектом ознакомился ТАСС.

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Депутат предложил расходовать средства со спецсчетов для гонораров, которые получают исполнители-иноагенты. Он отметил, что эти деньги можно будет использовать для реабилитации бойцов СВО или на нужды новых регионов.

С 1 марта 2025 года все доходы иноагентов в России отправляются на особые счета. Эти суммы невозможно использовать до тех пор, пока владелец имеет такой юридический статус. Но парламентарий заявил, что это не мешает таким людям обходить ограничения с помощью доверенных лиц, которые получают доходы вместо них. По его мнению, они скрывают от налогов миллиарды рублей. Новый закон изменит эту ситуацию, добавил он.

Ранее стало известно, что участник рэп-группы «Каста» Влади (Владислав Лешкевич, признан в России иностранным агентом) подал иск к Министерству юстиции с требованием отменить его статус иноагента, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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