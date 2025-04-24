В Думе захотели переводить гонорары иноагентов в пользу участников СВО

Депутат предложил расходовать средства со спецсчетов для гонораров, которые получают исполнители-иноагенты. Он отметил, что эти деньги можно будет использовать для реабилитации бойцов СВО или на нужды новых регионов.

С 1 марта 2025 года все доходы иноагентов в России отправляются на особые счета. Эти суммы невозможно использовать до тех пор, пока владелец имеет такой юридический статус. Но парламентарий заявил, что это не мешает таким людям обходить ограничения с помощью доверенных лиц, которые получают доходы вместо них. По его мнению, они скрывают от налогов миллиарды рублей. Новый закон изменит эту ситуацию, добавил он.

Ранее стало известно, что участник рэп-группы «Каста» Влади (Владислав Лешкевич, признан в России иностранным агентом) подал иск к Министерству юстиции с требованием отменить его статус иноагента, напоминает НСН.

