Участник «Касты» обжаловал в суде статус иноагента

Участник рэп-группы «Каста» Влади (Владислав Лешкевич, признан в России иностранным агентом) обжаловал в суде в Москве статус иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

«Истец: Лешкевич В.В., ответчик: министерство юстиции», - указали в инстанции.

Заявление рэпера поступило в суд в минувший вторник. Дату заседания пока не назначили.

Минюст внес Лешкевича в реестр иноагентов в январе, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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