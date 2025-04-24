Участник «Касты» обжаловал в суде статус иноагента
24 апреля 202507:59
Участник рэп-группы «Каста» Влади (Владислав Лешкевич, признан в России иностранным агентом) обжаловал в суде в Москве статус иноагента. Об этом пишет РИА Новости.
«Истец: Лешкевич В.В., ответчик: министерство юстиции», - указали в инстанции.
Заявление рэпера поступило в суд в минувший вторник. Дату заседания пока не назначили.
Минюст внес Лешкевича в реестр иноагентов в январе, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru