Иноагента Барабаш объявили в розыск из-за неявки в суд
Кинокритика и журналистку Екатерину Барабаш (признана иноагентом) объявили в розыск российские правоохранительные органы. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источник.
Уточняется, что сейчас неизвестно, где находится Барабаш. Обвинительное заключение по ее уголовному делу было утверждено и направлено в суд прокуратурой 31 марта.
Следствие полагает, что Барабаш создала и разместила аккаунт в запрещенной на территории России соцсети, где разместила три содержащих фейки о Вооруженных силах России материала в период с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023 года.
Ранее в розыск объявили политолога Екатерину Шульман (признана иноагентом).Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru