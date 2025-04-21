Иноагента Барабаш объявили в розыск из-за неявки в суд

Уточняется, что сейчас неизвестно, где находится Барабаш. Обвинительное заключение по ее уголовному делу было утверждено и направлено в суд прокуратурой 31 марта.

Следствие полагает, что Барабаш создала и разместила аккаунт в запрещенной на территории России соцсети, где разместила три содержащих фейки о Вооруженных силах России материала в период с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023 года.

Ранее в розыск объявили политолога Екатерину Шульман (признана иноагентом).Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

