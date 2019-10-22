В Думе призвали ввести онлайн-университеты раньше онлайн-экзаменов
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал НСН, почему аналоги популярных на Западе электронных вузов не могут работать в России.
Подавать документы на поступление в высшие учебные заведения можно будет через интернет. Для участия в пилотном проекте отобраны 50 вузов РФ, заявил Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколково.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в интервью НСН предположил, что речь может идти и о проведении вступительных испытаний через интернет.
«Я думаю, что внедрение информационных технологий в образование – это правильно. Тем более, когда речь идет о высшем образовании. Сейчас сложно оценить плюсы и минусы предложенного проекта, потому что мы не знаем детали. Совершенно очевидно, что если вступительные экзамены будут проводиться в онлайн-режиме, нужно обеспечить защищенность информации, соответственно, исключение коррупционных и других факторов.
Если речь идет о дополнительных (помимо ЕГЭ) испытаниях, совершенно очевидно, что придется проводить их в режиме тестов, закрытых от остальных, либо в режиме общественного наблюдения. Например, приемный пункт в одном из провинциальных вузов: туда собираются абитуриенты, им в онлайн-режиме задают вопросы, на которые они должны ответить на вступительном экзамене или собеседовании. В этом смысле большой разницы нет. В филиале МГУ в Крыму уже практикуется опыт, когда экзамены в онлайн-режиме принимают преподаватели из Москвы, когда семинары проводятся совместно студентами филиала и студентами МГУ», - сказал депутат.
В то же время парламентарий отметил, что правильнее было бы для начала запустить в России электронные университеты, которые очень популярны на Западе. Причем в иностранных онлайн-вузах, по данным собеседника НСН, уже прошли обучение и или обучаются около миллиона россиян.
«Но, и это, пожалуй, главное, на мой взгляд, решение не продвигает нас преодолению главной проблемы – создание собственных электронных университетов, которые есть во всех странах-конкурентах. Эти иностранные порталы часто работают как кадровые агентства. Они с помощью искусственного интеллекта отбирают наиболее способных студентов, предлагают места в зарубежных университетах или технологических компаниях, и через этот механизм происходит утечка умов. Мы не можем закрыть интернет, единственный реальный шанс – создать свои электронные университеты, которые были бы не хуже иностранных. Пока российские законы это позволяют, а подзаконные акты – практически закрывают возможность их работы. Вот это было бы гораздо более важным шагом, чем возможность приема экзаменов и документов в электронном виде», - заключил он.
В июне этого года СМИ сообщали о том, что Минобрнауки что с 2021 года российские вузы перейдут на систему выдачи электронных дипломов. Планируется, что электронный диплом станет частью цифрового портфолио, в которое войдут и другие документ, и к которому будут иметь доступ работодатели.
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