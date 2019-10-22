В Думе призвали ввести онлайн-университеты раньше онлайн-экзаменов

«Я думаю, что внедрение информационных технологий в образование – это правильно. Тем более, когда речь идет о высшем образовании. Сейчас сложно оценить плюсы и минусы предложенного проекта, потому что мы не знаем детали. Совершенно очевидно, что если вступительные экзамены будут проводиться в онлайн-режиме, нужно обеспечить защищенность информации, соответственно, исключение коррупционных и других факторов.

Если речь идет о дополнительных (помимо ЕГЭ) испытаниях, совершенно очевидно, что придется проводить их в режиме тестов, закрытых от остальных, либо в режиме общественного наблюдения. Например, приемный пункт в одном из провинциальных вузов: туда собираются абитуриенты, им в онлайн-режиме задают вопросы, на которые они должны ответить на вступительном экзамене или собеседовании. В этом смысле большой разницы нет. В филиале МГУ в Крыму уже практикуется опыт, когда экзамены в онлайн-режиме принимают преподаватели из Москвы, когда семинары проводятся совместно студентами филиала и студентами МГУ», - сказал депутат.

В то же время парламентарий отметил, что правильнее было бы для начала запустить в России электронные университеты, которые очень популярны на Западе. Причем в иностранных онлайн-вузах, по данным собеседника НСН, уже прошли обучение и или обучаются около миллиона россиян.