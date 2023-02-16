В Госдуме допустили увеличение бюджетных мест в южных вузах для жителей новых регионов
Вузы юга России могут увеличить количество бюджетных мест для жителей новых регионов РФ. Об этом рассказал зампредседателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с Ura.ru.
Как отметил парламентарий, по итогам прошлого года было распределено 15 000 мест. Чернышов указал, что большинство студентов с новых территорий будут поступать в южные вузы, в том числе в Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже, Белгороде.
«Уверен, что в прогнозируемом плане там будут добавлены бюджетные места по многим направлениям. В итоге вузы получат их в необходимом количестве, при этом составят конкуренцию. Все смогут нормально поступить, в том числе студенты из новых регионов», — подчеркнул зампред Госдумы.
Чернышов указал, что работа с новыми территориями проводится по схеме, отработанной после вступления Крыма в состав России. По словам политика, опыт показал, что система Минобрнауки активно справляется с распределением бюджетных мест.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила предоставить участникам специальной военной операции право на бесплатное обучение в вузах, напоминает телеканал «360».
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