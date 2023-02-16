В Госдуме допустили увеличение бюджетных мест в южных вузах для жителей новых регионов

Как отметил парламентарий, по итогам прошлого года было распределено 15 000 мест. Чернышов указал, что большинство студентов с новых территорий будут поступать в южные вузы, в том числе в Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже, Белгороде.

«Уверен, что в прогнозируемом плане там будут добавлены бюджетные места по многим направлениям. В итоге вузы получат их в необходимом количестве, при этом составят конкуренцию. Все смогут нормально поступить, в том числе студенты из новых регионов», — подчеркнул зампред Госдумы.

Чернышов указал, что работа с новыми территориями проводится по схеме, отработанной после вступления Крыма в состав России. По словам политика, опыт показал, что система Минобрнауки активно справляется с распределением бюджетных мест.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила предоставить участникам специальной военной операции право на бесплатное обучение в вузах, напоминает телеканал «360».

