МФЮА объяснил массовое отчисление студентов

Ранее в телеграм-каналах сообщили о том, что в этом вузе за один день отчислили 890 аспирантов, якобы за финансовые задолженности. Отмечалось, что ректор с аспирантами общаться не стал.

В свою очередь, в МФЮА заявили, что каждый случай рассматривается индивидуально на ученом совете университета.

Ранее зампредседателя Госдумы Борис Чернышов рассказал, что вузы юга России могут увеличить количество бюджетных мест для жителей присоединенных к России территорий.

