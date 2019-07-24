В Думе предложили пускать в курилки аэропортов только за деньги
24 июля08:45
Депутат Госдумы, первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов предложил сделать платными курилки в российских аэропортах, сообщают «Известия». Соответствующие поправки готовятся к законопроекту о возвращении помещений для курения в воздушных гаванях.
Депутат заявил, что расходы на организацию курилок ложатся на сами аэропорты, соответственно, было бы справедливо взимать плату с курильщиков.
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