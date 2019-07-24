В Думе предложили пускать в курилки аэропортов только за деньги

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов предложил сделать платными курилки в российских аэропортах, сообщают «Известия». Соответствующие поправки готовятся к законопроекту о возвращении помещений для курения в воздушных гаванях.

Депутат заявил, что расходы на организацию курилок ложатся на сами аэропорты, соответственно, было бы справедливо взимать плату с курильщиков.