«Это отрицательно повлияет на ту статистику, которая сейчас есть по снижению распространенности потребления табака. Будут созданы условия для его потребления. Даже одно послабление в созданной системе мер играет отрицательную роль. Это шаг назад. Тогда как мы в нацпроекте говорим, что надо идти только вперед, принятие этого законопроекта в первом чтении выглядит довольно странно. Антитабачные меры, которые были приняты в стране в течение нескольких последних лет, позволили многим гражданам отказаться от курения. Курить стало где-то неудобно, кому-то дорого, – все эти меры в целом приводили для многих к отказу от табака. Возвращение курилок в аэропорты способно привести к росту заболеваний, обусловленных курением, а также отрицательно скажется на распространенности курения», – уверен Зыков.

Член координационного совета по борьбе против табака полагает, что нет никакой особой необходимости в возвращении курилок в аэропорты.

«Когда есть запрет на курение в помещениях, то нет условий для потребления табака. Потребление снижается на 10-15%. Повышается на 80% шанс, что человек откажется от сигарет. Табачная индустрия продвигает курилки по всему миру, объясняя это заботой о курящих. Но курение – это не еда и не вода. Это зависимость, от которой надо отказываться. Ничего страшного нет, если человек откажется на день от курения. Он же не курит, когда спит. В аэропортах люди проводят не так уж много времени. Один день курильщик потерпит. Если у него сильная зависимость – то это повод заранее обратиться к врачу, чтобы приобрести препараты никотинзаместительной терапии. То, что в аэропортах закон нарушается, так это проблема контроля и надзора», – считает собеседник НСН.

Зыков также пообещал предпринять ряд шагов, чтобы донести позицию Минздрава по этому вопросу до депутатов Госдумы.



