В Минздраве напомнили, что курилки по всему миру продвигает табачная индустрия
Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве рассказал НСН, что курилки в аэропортах перечеркнут достигнутые результаты по борьбе с курением.
Госдума на пленарном заседании 16 июля одобрила в первом чтении проект закона, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов. В нижнюю палату документ в конце 2017 года внес депутат от ЕР Сергей Боярский.
В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения. После этого комитет по транспорту и строительству рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья. Против законопроекта выступил Минздрав.
Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков заявил в эфире НСН, что возвращение курительных комнат в аэропорты проведет увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, связанных с потреблением сигарет. Он назвал решение депутатов шагом назад.
«Это отрицательно повлияет на ту статистику, которая сейчас есть по снижению распространенности потребления табака. Будут созданы условия для его потребления. Даже одно послабление в созданной системе мер играет отрицательную роль. Это шаг назад. Тогда как мы в нацпроекте говорим, что надо идти только вперед, принятие этого законопроекта в первом чтении выглядит довольно странно. Антитабачные меры, которые были приняты в стране в течение нескольких последних лет, позволили многим гражданам отказаться от курения. Курить стало где-то неудобно, кому-то дорого, – все эти меры в целом приводили для многих к отказу от табака. Возвращение курилок в аэропорты способно привести к росту заболеваний, обусловленных курением, а также отрицательно скажется на распространенности курения», – уверен Зыков.
Член координационного совета по борьбе против табака полагает, что нет никакой особой необходимости в возвращении курилок в аэропорты.
«Когда есть запрет на курение в помещениях, то нет условий для потребления табака. Потребление снижается на 10-15%. Повышается на 80% шанс, что человек откажется от сигарет. Табачная индустрия продвигает курилки по всему миру, объясняя это заботой о курящих. Но курение – это не еда и не вода. Это зависимость, от которой надо отказываться. Ничего страшного нет, если человек откажется на день от курения. Он же не курит, когда спит. В аэропортах люди проводят не так уж много времени. Один день курильщик потерпит. Если у него сильная зависимость – то это повод заранее обратиться к врачу, чтобы приобрести препараты никотинзаместительной терапии. То, что в аэропортах закон нарушается, так это проблема контроля и надзора», – считает собеседник НСН.
Зыков также пообещал предпринять ряд шагов, чтобы донести позицию Минздрава по этому вопросу до депутатов Госдумы.
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