В донецкой больнице произошла авария в системе подачи кислорода для ИВЛ

Авария в системе подачи кислорода для оборудования искусственной вентиляции легких произошла в одной из больниц Донецка, информации о жертвах и пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики. ЧП произошло в субботу, передает "РИА Новости".

«Донецк, Киевский район, ЦГКБ №1, инфекционное отделение – порыв в подземной магистрали системы кислородоподающего оборудования для аппаратов искусственной вентиляции легких», - говорится в сообщении МЧС ДНР. По данным ведомства, специалисты оперативно приступили к восстановительным работам.

Ранее стало известно, что в больнице Владикавказа установят новую кислородную систему после смерти пациентов.



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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:Коронавирус
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