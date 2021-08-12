В больнице Владикавказа установят новую кислородную систему после смерти пациентов

Новая система подачи кислорода будет установлена в больнице Владикавказа, где из-за сбое в работе кислородной станции погибли 11 пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что к необходимости строительства новой системы пришли специалисты, которые провели проверку старой системы, признав ее неработоспособной. Проектирование и монтаж новой системы, согласно данным правительства, начнется 12 августа и займет около 2 недель.

Задержан главврач больницы Владикавказа после гибели пациентов при аварии

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло добавил, что имеющаяся система будет работать до окончания монтажа новой.

Авария на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла 9 августа. В результате нехватки кислорода в аппаратах ИВЛ скончались 11 пациентов. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как заявили в Росздравнадзоре, основной причиной считается разгерметизация изнoшенной подземнoй магистрали, ведущей oт кислoродной станции к реанимации.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БольницаСеверная Осетия
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