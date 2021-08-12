В больнице Владикавказа установят новую кислородную систему после смерти пациентов

Новая система подачи кислорода будет установлена в больнице Владикавказа, где из-за сбое в работе кислородной станции погибли 11 пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что к необходимости строительства новой системы пришли специалисты, которые провели проверку старой системы, признав ее неработоспособной. Проектирование и монтаж новой системы, согласно данным правительства, начнется 12 августа и займет около 2 недель.