В Доме правительства вернули масочный режим
Вице-премьер - глава аппарата кабинета министров Дмитрий Григоренко подписал распоряжение о возвращении антиковидных мер в Доме правительства РФ на Краснопресненской набережной, сообщает ТАСС.
В документе говорится, что в связи с ростом заболеваемости ковидом среди сотрудников аппарата кабмина с 22 августа в Белом доме вновь вводятся масочный режим, ограничение числа очных совещаний и командировок, а также прочие меры.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко высказался за возвращение масочного режима в России и заявил, что маски должны быть обязательным атрибутом для граждан в текущей ситуации, сообщает RT.
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