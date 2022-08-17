В Доме правительства вернули масочный режим

В документе говорится, что в связи с ростом заболеваемости ковидом среди сотрудников аппарата кабмина с 22 августа в Белом доме вновь вводятся масочный режим, ограничение числа очных совещаний и командировок, а также прочие меры.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко высказался за возвращение масочного режима в России и заявил, что маски должны быть обязательным атрибутом для граждан в текущей ситуации, сообщает RT.