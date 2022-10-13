В ДНР заявили о заброшенной в республику группе диверсантов «Азова»
Диверсионная группа из бойцов запрещенной в России террористической организации «Азов» заброшена на территорию Донецкой народной республики. Об этом сообщает Министерство госбезопасности ДНР.
«На территорию республики заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов "Азова". Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием», - приводит сообщение ведомства Telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР.
Сотрудники МГБ проводят оперативно-разыскные мероприятия, пишет RT. В ведомстве призвали местных жителей быть внимательными и сообщать о подозрительных лицах и возможных «противоправных действиях» в правоохранительные органы.
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