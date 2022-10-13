В ДНР заявили о заброшенной в республику группе диверсантов «Азова»

«На территорию республики заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов "Азова". Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием», - приводит сообщение ведомства Telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР.

Сотрудники МГБ проводят оперативно-разыскные мероприятия, пишет RT. В ведомстве призвали местных жителей быть внимательными и сообщать о подозрительных лицах и возможных «противоправных действиях» в правоохранительные органы.

