В ДНР заявили о заброшенной в республику группе диверсантов «Азова»

Диверсионная группа из бойцов запрещенной в России террористической организации «Азов» заброшена на территорию Донецкой народной республики. Об этом сообщает Министерство госбезопасности ДНР.

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«На территорию республики заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов "Азова". Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием», - приводит сообщение ведомства Telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР.

Сотрудники МГБ проводят оперативно-разыскные мероприятия, пишет RT. В ведомстве призвали местных жителей быть внимательными и сообщать о подозрительных лицах и возможных «противоправных действиях» в правоохранительные органы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМариупольДНР
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