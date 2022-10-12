Власти Запорожья заявили о ликвидации пытавшейся прорваться на ЗАЭС группы диверсантов

Группа из почти 30 диверсантов, попытавшихся проникнуть на территорию Запорожской атомной электростанции, была ликвидирована в ночь на среду. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

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По словам чиновника, большинство лодок противника потоплено.

«Порядка 30 человек насчитали. Была потоплена значительная часть лодок, уничтожена часть боевиков. Остальные развернулись и пошли назад», — цитирует врио губернатора РИА Новости.

Кроме того, Балицкий указал, что украинские диверсионные группы пытаются проникать в Запорожскую область, однако союзные силы дают им отпор.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что украинские военные готовятся к проведению десантной операции в районе Энергодара, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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