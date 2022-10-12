Власти Запорожья заявили о ликвидации пытавшейся прорваться на ЗАЭС группы диверсантов
Группа из почти 30 диверсантов, попытавшихся проникнуть на территорию Запорожской атомной электростанции, была ликвидирована в ночь на среду. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам чиновника, большинство лодок противника потоплено.
«Порядка 30 человек насчитали. Была потоплена значительная часть лодок, уничтожена часть боевиков. Остальные развернулись и пошли назад», — цитирует врио губернатора РИА Новости.
Кроме того, Балицкий указал, что украинские диверсионные группы пытаются проникать в Запорожскую область, однако союзные силы дают им отпор.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что украинские военные готовятся к проведению десантной операции в районе Энергодара, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru