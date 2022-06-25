В ДНР заявили, что на восстановление Мариуполя может уйти до пяти лет
Полное восстановление Мариуполя потребует до пяти лет, считает председатель общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Я бы в этой ситуации опирался на опыт восстановления Грозного. Если не ошибаюсь, это было от трех до пяти лет. Такие же сроки потребуются и для восстановления Мариуполя», — подчеркнул Кофман.
Микрорайоны города получили серьезные повреждения в результате боев между российскими и украинскими силами в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Сейчас в Мариуполе начали строить жилые кварталы, в течение месяца планируется утвердить мастер-план восстановления города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru