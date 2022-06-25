В ДНР заявили, что на восстановление Мариуполя может уйти до пяти лет

«Я бы в этой ситуации опирался на опыт восстановления Грозного. Если не ошибаюсь, это было от трех до пяти лет. Такие же сроки потребуются и для восстановления Мариуполя», — подчеркнул Кофман.

Микрорайоны города получили серьезные повреждения в результате боев между российскими и украинскими силами в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Сейчас в Мариуполе начали строить жилые кварталы, в течение месяца планируется утвердить мастер-план восстановления города.

